Hoy, con el tema ya planteado en la agenda, los referentes del Frente de Todos volvieron a abstenerse y citaron aquella sesión como excusa, aunque el motivo de su no definición es más que obvio: No quieren quedar expuestos ante la militancia feminista que los acompaña.

Cuando se debatió el año pasado el tema en el recinto, la mayoría de los concejales opositores (-iderados por el hoy candidato a intendente Franco La Porta- dijeron que se abstenían ya que el jefe comunal, Jaime Méndez, había instado a que no se diera esta discusión.

San Miguel: Concejales del kirchnerismo no se animan a decir que son “provida”