Desde esta mañana, el ferrocarril San Martín no cuenta más con el servicio gratuito de colectivos...

El Sindicato de Trabajadores Municipales de San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas, con sede...

Si bien es normal que algunas marcas por ser más baratas se agoten pronto, resulta al menos sospechoso que un producto en particular falte completamente. Esto también se da en el marco de la nueva medida impulsada por el gobierno nacional de quitar el Impuesto al Valor Agregado a artículos de la canasta básica.

La denuncia es en el Carrefour Express ubicado sobre la calle Peluffo -ex Fraga- entre Balbín y Tribulato. Un usuario de Facebook aseguró que el local sacó los productos lácteos y que, lejos de reponerlos, avisaron que recién a partir de mañana volvería a haber stock.