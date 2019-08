Fue en la Escuela 9 de Hurlingham donde, tiempo atrás, comenzaron a desarrollar recreos participativos, en los cuales, con la colaboración de la comunidad, iniciaron las prácticas del tenis de mesa. La actividad se expandió a otras instituciones que hoy conforman una red municipal donde los chicos compiten en un ámbito de inclusión y participación.

El director de Educación, Juan Pablo Pulpeiro, agradeció la invitación del vicedirector de la escuela, Gustavo Bidegain, para celebrar a declaración de Hurlingham como Capital Nacional del Tenis de Mesa, “a raíz del desarrollo de un proyecto, que, si bien arrancó en esta escuela, se viene extendiendo a distintas instituciones educativas primarias del distrito, con mucha participación de los estudiantes”.

“Es sabido el abandono que hubo desde el Estado Provincial a la educación pública durante los últimos años, y desde el Municipio venimos acompañando a las escuelas en todo lo que está a nuestro alcance”, indicó el funcionario, quien manifestó su satisfacción por “ver a los chicos y chicas con una participación tan activa”.

“Como también profesor, veo el entusiasmo de mis alumnos en participar en estas disciplinas, lo que nos impulsa a seguir impulsa a seguir trabajando en esta dirección”, comentó.

“Es importante poder trabajar en la inclusión para los pibes y pibas que no la pasaron bien durante estos años”, sostuvo en diálogo con SMnoticias el intendente Juan Zabaleta. A partir de un trabajo de los docentes y de la Federación de Tenis de Mesa, “el Municipio tiene que estar y ser parte de esto que es una política que genera derechos”.

Y en el contexto de la Escuela Pública, el jefe comunal dijo que los intendentes pusieron “el cuerpo para que haya escuelas con gas, con calefacción, impermeabilizadas, pintadas, y haciendo lo que tenemos que hacer”.

“Nuestro compromiso no está solo en poner sobre el tapete la irresponsabilidad del gobierno de Macri, sino resolver”, agregó Zabaleta.

“A pesar de las dificultades, de la falta de trabajo, de no poder pagar las servicios, y de que a los jubilados no le alcanza para comprar los remedios, hay una esperanza”, sostuvo el intendente, quien en lo personal dijo no haber dejado un solo día de acompañar a los vecinos “intentando construir lo que logramos desde el peronismo, con las PyMEs, los clubes de barrio, las sociedades de fomento adentro”, con el objetivo de que a partir de ahora, la Argentina Crezca.

Estuvieron presentes también el secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires, Gerardo Burgos; el secretario de Educación y Deporte de Hurlingham, Martín Tufeksian; la jefa distrital de Educación, Liliana González; el presidente de la Federación Argentina de Tenis de Mesa, Fernando Joffre; el presidente Federación de Tenis de Mesa Ciudad de Buenos Aires y Conurbano, Ricardo Saragovi; y el Coordinador de la Red Escolar de Tenis de Mesa, Gustavo Bidegain; entre otros.