Por lo general, las nutricionistas hablan todos los días con los pacientes para poder llevar un control exhaustivo de su alimentación y luego poder lograr un abastecimiento eficiente de alimentos para cada hospital y su correspondiente área. Para la licenciada, en ese sentido, “las caras visibles son las camareras, que distribuyen los alimentos, y las nutricionistas que visitan las salas, pero puertas adentro hay un montón de trabajo que no se ve”.

El trabajo del equipo de nutricionistas que coordina Tanús se divide en dos, entre quienes recorren las salas de los hospitales para controlar la alimentación de los pacientes, y quienes permanecen en la cocina, para coordinar la elaboración de los alimentos según los requerimientos de cada patología. Según comentó, “lo importante es adecuar los alimentos a los hábitos y gustos de cada persona, porque sino el éxito de la dieta en la recuperación no funciona”, por esta razón se preparan menús variados y adaptados a las necesidades de los pacientes.

“Para mí es un orgullo que esto haya crecido tanto. Yo empecé en el Carrillo y ahora estamos acá y sigue creciendo. Siempre hay cosas para hacer. Nutrición acompaña en los operativos de salud todo el tiempo también. A mí me gusta mucho lo que hago, lo hago con pasión. Trato de estar un poquito en cada lugar”, contó.