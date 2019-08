El ex intendente y legislador nacional peronista, Carlos ‘Tato’ Brown, conversó con SMnoticias...

La falta de presencia del Estado municipal, que data de décadas, comienza a visibilizarse con el desarrollo descontrolado de urbanizaciones. Los pocos asfaltos realizados por la administración de Mario Ishii no conllevaron obras pluviales, por lo que con cada lluvia, el agua no escurre por ningún lado. Peor situación es la que atraviesan los vecinos que padecen las calles de tierra -la mayoría de los paceños- sin trabajos de zanjeo, ni mucho menos tareas de mantenimiento o mejorado. Así, las arterias se convierten en lagunas permanentes, absolutamente intransitables.

Son decenas los reclamos que llegan al Whatsapp de SMnoticias por las constantes inundaciones de las calles de José C. Paz. Una pequeña lluvia forma arroyos y lagunas que se mezclan con aguas servidas y conforman un peligro latente para la sanidad de los vecinos. Sucede tanto en calles de asfalto como en las de tierra.

José C. Paz en emergencia: Por la falta de obras, casi todas las calles del distrito están bajo el agua