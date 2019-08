En el marco de los anuncios vinculados al alivio económico para jubilados, pymes y vecinos de Tres de Febrero en situación de vulnerabilidad social, el intendente Diego Valenzuela habló del resultado electoral de las elecciones primarias, y dejó en claro que, de cara a octubre, van a apostar a una campaña con énfasis en lo local.

“De cara a octubre vamos a seguir trabajando y escuchando cada vez más. Ya hemos intensificado la escucha, y ahora estamos siendo mucho más reflexivos para tomar medidas y acompañar a los vecinos en este duro momento que transitamos”, comenzó indicando el alcalde de Juntos por el Cambio. “En términos electorales queremos dar una discusión firme para defender las mejoras que tuvimos en estos tres años y medio en Tres de Febrero. El debate es municipal, y planteándoles a los vecinos las ganas de seguir adelante”, añadió, y sostuvo que “el voto de octubre tiene que ser pensando mucho en cómo nos fue en estos tres años y medio en el ámbito municipal”.

En esa línea, indicó que “en uno de los ámbitos donde más hemos trabajado es en el de la producción y el trabajo”. “Me llama la atención leer las propuestas de algunos sectores de la oposición -sin nombrarlo, habló del Frente de Todos- que son exactamente las mismas que nosotros estamos llevando adelante, como por ejemplo una tarjeta de compre local que ya desarrollamos nosotros y la usan 5600 vecinos y tiene más de 300 comercios adheridos”, lanzó. “También proponen oficinas o ventanillas especializadas para las pymes, que nosotros tenemos; o un área de Empleo Joven que hoy existe, como el Club de Emprendedores”, añadió, y dijo: “Si uno repasa es lo que estamos haciendo, y lo podemos hacer cada vez mejor”.

Consultado sobre la dura derrota que recibió su espacio a nivel nacional, provincial y municipal, Valenzuela opinó que “claramente el voto tuvo una motivación económica y expresa un malestar”. “La crisis económica pegó más fuerte de lo que muchos imaginaban. En ese sentido hay que mejorar, y se están tomando medidas en esa dirección”, expuso, y celebró “el espacio de diálogo entre el gobierno y la oposición para llevar estabilidad y tranquilidad, y generar que la competencia electoral no dañe la vida de las personas”.

“De acá a octubre vamos a tener un debate muy centrado en lo local. Tres de Febrero ha mejorado enormemente, y la mayoría de los vecinos no quiere volver a tras, al abandono y a los punteros. Llamamos a la reflexión a muchos vecinos que quizás votaron a otras opciones, para plantearles que no podemos arriesgar todo lo bueno que hemos conseguido juntos. Ese es el debate de aquí en adelante, y estamos convencidos que la confianza va a estar y este gobierno municipal va a continuar”, afirmó, y sentenció: “Hay que separar la situación económica de una realidad municipal que está infinitamente mejor que antes”.

Finalmente, ante la pregunta de este medio vinculada al intento de desdoblamiento electoral, que finalmente no prosperó, el jefe comunal manifestó: “Es difícil hacer un análisis contrafactico, pero la realidad es que la mesa de intendentes lo propuso, no desde una cuestión electoralista sino para debatir lo provincial y lo local autónomamente, porque si no se mezclan los temas locales y provinciales con cuestiones nacionales e internacionales”.

“Ojala se pueda hacer en el futuro, y creo que sería sano para la Provincia, y a la luz de lo que pasó en las primarias, se confirma que hubiese sido mejor poder discutir cuestiones enfocadas en la Provincia y en los municipios. Ahora hay que mirar para adelante y hablarles a los vecinos de todo lo bueno que queremos seguir haciendo en el distrito”, finalizó.