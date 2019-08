En cuanto a los vecinos que disfrutaron del espectáculo, Marcela, de San Fernando, y también actriz, dijo: “La verdad que para mí es muy importante como actriz, para nutrirme de la actuación y ver a estas personalidades tan copadas y para aprender un poco también. Siempre miro teatro, me gusta y también la posibilidad que el Municipio nos brinda para venir aquí sin tener que ir a Capital. Vinimos con mi hija y mi sobrina, una noche en familia para reunirnos y disfrutar”.

Una de las protagonistas, Sofía Gala, tomó la voz y explicó: “La sala es hermosa, estamos muy contentas de estar acá, con un montón de gente que por ahí no pudo ir a vernos al centro. Siempre está bueno llegar a todos lados, viajar con lo que a uno le gusta y que la gente pueda acceder a vernos”.