A su vez, indicó que “a muchos jubilados le corresponde la eximición del a Tasa de Servicios Generales, y no lo saben”. Por tal motivo, informó que “para los jubilados que tengan vivienda única y de uso personal vamos a hacer una eximición de oficio, a pesar de que no lo pidan”. “Esto ayuda a poner recursos en los bolsillos de los que más necesitan”, entendió, y revel´po que “también será de aplicación inmediata”.

“Hemos decidido tomar una serie de medidas que apuntan al alivio fiscal y a una mejora económica y social para toda la comunidad”, comenzó indicando el jefe comunal. “Hay dos medidas que, en el corto plazo, van a tener un fuerte impacto en los comercios y las pymes del distrito. La primera es un plan de pagos, y se trata de la extensión del que está vigente de 12 a 36 cuotas”, manifestó, y señaló que “alcanza a cualquier tipo de tasas”. “El Municipio está dispuesto a esperar a aquellos que, por diferentes motivos, no pudieron cumplir con sus obligaciones tributarias y quieren hacerlo”, aclaró.