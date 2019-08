Su compañera Juana agregó: “Está lindo. Jugamos a bailar con equipos. Me gusta festejar el Día del Niño con la familia y también con los amigos, y que me den regalos”. Y Delfina concluyó: “La estamos pasando bien; bailamos e hicimos muchas cosas”.

Victoria, una nena que participó de la actividad, contó: “La estamos pasando muy bien. Jugamos, bailamos y nos dieron regalos. Está muy bueno, porque nos divertimos y no nos aburrimos como en casa”.