Federico Achával se refirió a las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional y dijo que “Cambiemos confirma que va a seguir profundizando su modelo anti-productivo”.

“En estos casi cuatro años vimos un gobierno que sólo puso el foco en los mercados y el sistema financiero, pero dejó de lado a la gente. Cambiemos nos endeudó por más de 57 mil millones de pesos pero usó todo el dinero para sostener el dólar, en lugar de mejorarle la vida a los argentinos”, mencionó. “Después de que gran parte de la sociedad les dijera que no están de acuerdo con su gobierno, anunciaron medidas para torcer los resultados electorales pero no para resolver la difícil situación que se vive. Y hoy, celebran la asunción de un nuevo ministro que lo primero que dice es que su prioridad será mantener la estabilidad cambiaria. Cambian los funcionarios pero no el modelo”, expresó después, en referencia al cambio de Dujovne por Lacunza. “Evidentemente, cada una de las decisiones que el gobierno está tomando ratifican que van a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora”, remató.

Achával remarcó: “Nos preocupa que Cambiemos no escuche a los millones que ya le dijeron basta a su modelo de ajuste y endeudamiento”. Y haciendo alusión a la conferencia de esta mañana en la que el oficialismo asumió que la inflación seguirá aumentando de ahora en adelante, agregó: “Nos preocupa que les importe más sostener el dólar que la economía de millones de hogares que hoy no tienen para comer o de todos esos jubilados que pasan el día sólo con una taza de té en la panza”.

“Los argentinos no quieren vivir bajo un modelo que genera inflación, cierra Pymes y comercios, genera desempleo y pobreza y hace que la gente no pueda pagar el supermercado o prender la estufa”, afirmó el candidato a intendente. “Quieren un gobierno que proteja la industria, que cuide el trabajo, que haga accesible una tarifa y genere oportunidades para todos”, sentenció.

Para cerrar, Federico Achával declaró: “En el Frente de Todos vamos a seguir llevándole a cada ciudadano la esperanza de un modelo que tiene el compromiso de poner en marcha la economía y sacarnos adelante”. Y concluyó: “Nos merecemos un gobierno que entre los intereses financieros y los de los argentinos, elija cuidar a los argentinos”.