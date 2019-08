Barreto manifestó su bronca y también su tristeza en las redes sociales por lo ocurrido. “Es tremendamente frustrante saber que atan a tus hijos indefensos”, remarcó. Después señaló que los ladrones tuvieron tiempo hasta de comer y remarcó: “Buscaban plata como si fuera rico y ocho años me costó comprarme esa casa”.

“Durante la madrugada mi casa fue robada por tres personas que reventaron la puerta balcón, se llevaron mercadería, algunos objetos de valor, por no decir todo y rompieron todo, amenazaron a mis hijas”, publicó horas después el deportista en su muro de Facebook.

Los ladrones que entraron durante las primeras horas de este lunes en la casa que el deportista paralímpico Hernán Barreto tiene en la localidad bonaerense de Zárate no tenían ningún apuro. Amenazaron y ataron a las hijas del atleta y “hasta tuvieron tiempo de comer” antes de escapar con todo lo que encontraron de valor.