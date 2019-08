Son salas preparadas para que el trabajo de parto, el parto y la recuperación tengan lugar en un mismo espacio y la mujer no deba trasladarse durante el proceso. Estos cambios permiten fortalecer los lineamientos que tiene la Maternidad Santa Rosa en cuanto a la Ley Nacional de Parto Humanizado y su reglamentación, mediante el decreto 2035/2015, que defiende los derechos de las madres y el recién nacido, generando espacios confortables y seguros para toda la familia.

