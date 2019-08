Desde esta mañana, el ferrocarril San Martín no cuenta más con el servicio gratuito de colectivos...

Allí, se colocaron postas aeróbicas, juegos, mobiliario urbano, bancos, mesas tipo camping, cestos, plantación de especies que están basadas en un catálogo que generó el área de planeamiento con las especies nativas y no nativas para cada localidad. Se colocaron mesas bajo los árboles y cestos de basura y se construyeron bancos de madera y hierro y se realizaron trabajos de paisajismo.