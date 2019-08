Tras tomarse fotos con los granaderos, Evelyn Enrique, alumna del Colegio General José de San Martín de Boulogne, subrayó: “Es la primera vez que vengo y la verdad que es muy enriquecedor para recordar lo que es nuestra patria y que ese sentimiento no muera”.

“Particularmente estamos muy emocionados por haber desfilado aquí en nuestra localidad. Es increíble la cantidad de gente que se acercó a disfrutar de este evento para homenajear a nuestro querido prócer que tanto hizo por nuestra querida Argentina”, comentó José Cocchiarale, presidente de la Agrupación de Ex combatientes de Malvinas de San Isidro.

Luego, los alumnos y vecinos disfrutaron del gran desfile donde marcharon el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín, la Agrupación General San Martín, la Agrupación Banderas, con la Bandera de Guerra de la Dirección de Arsenales, Batallón de Arsenales 601 y 602 y la Agrupación de Ex Combatientes de Malvinas San Isidro.