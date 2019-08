“Para nosotros es un orgullo que se haga un evento de estas características en la Universidad. Como decimos siempre, esta casa es de todos. Que el Municipio nos haya elegido para llevar adelante esta propuesta nos parece un honor; y más ver a la gente que está entrando a la Universidad Pública, interiorizada en un tema tan particular y tan crítico como lo es el VIH”, afirmó el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, José Luis García.

El VIH puede no presentar síntomas durante mucho tiempo, sin embargo, a largo plazo debilita las defensas y es consecuencia de la aparición de otras enfermedades. En los resultados tardíos, el tratamiento es más complejo. Las personas que son diagnosticadas tempranamente, además de acceder a los controles y tratamientos en forma gratuita, pueden lograr que el VIH sea una infección crónica y llevar una vida saludable.

Por su parte, el coordinador del Programa de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Tigre, Sebastián Vázquez Montoto, explicó: “En Tigre tenemos un trabajo desarrollado hace muchos años, que nos ubica como uno de los municipios que más trabaja en la prevención. Lo hacemos con centros de testeo y la oferta del test rápido en todos los centros de salud, con entrega de preservativos y una política activa muy fuerte que lleva adelante el intendente Julio Zamora en agenda, en un tema que genera mucha discriminación. Por eso, trabajamos mediante operativos sanitarios, rompiendo barreras para que la gente pueda acercarse, informarse, hacerse el test y conocer su condición frente al VIH”.