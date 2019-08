El ex intendente y legislador nacional peronista, Carlos ‘Tato’ Brown, conversó con SMnoticias...

Durante las presentaciones se lograron recaudar fondos gracias a la colaboración de empresas y particulares, y de espectadores que realizaron donaciones en las urnas ubicadas en la sala. Y al igual que años anteriores, la bailarina no cobró honorarios.

Por su parte, Marianela Núñez destacó: “Me emociona mucho que gente que no tiene acceso a este tipo de espectáculos se acerque a San Martín, vea ballet y todo el talento de las compañías con entrada libre y gratuita. Es realmente increíble recibir ese cariño y reconocimiento del público”.