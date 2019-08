El ex intendente y legislador nacional peronista, Carlos ‘Tato’ Brown, conversó con SMnoticias...

Mientras tanto, no hay fecha estimativa para la reapertura de las estaciones en cuestión. Así, La Paternal y Villa Crespo quedan sin acceso al ferrocarril al menos por varias semanas.

No hubo aviso previo, y los usuarios se enteraron de la novedad hoy mismo. Esto es a razón de la finalización del contrato entre el Estado nacional y “La Nueva Metropol”, el que no se renovó, indicaron, por la poca cantidad de pasajeros que lo utilizaban.

Desde esta mañana, el ferrocarril San Martín no cuenta más con el servicio gratuito de colectivos entre Villa del Parque y Palermo, que conectaba el recorrido del tren con las estaciones en obra La Paternal y Villa Crespo, ex Chacarita.

El tren San Martín no conecta más con colectivos las estaciones La Paternal y Villa Crespo