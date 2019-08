El ex intendente y legislador nacional peronista, Carlos ‘Tato’ Brown, conversó con SMnoticias días después de los inesperados y contundentes resultados de las elecciones nacionales PASO y la derivación que tuvieron en la economía nacional. “En dos meses mucha gente no va a cambiar de opinión”, consideró al respecto del camino a octubre.

“El gobierno tiene legitimidad hasta el 10 de diciembre”, comenzó afirmando el ex diputado, no obstante, reconoce que “ha sufrido un golpe que no esperaba, ni siquiera los que ganaron”.

Brown dijo que las mayorías silenciosas “son millones de personas que definen su voto a favor o en contra, y el gobierno no alcanzó a darse cuenta que las medidas económicas inclinaron la balanza muy fuertemente”.

Las consecuencias negativas “en los salarios, las alzas en los servicios, las problemáticas de las PyMEs, y las grandes tasas bancarias, tienen consecuencias muy difíciles de resolver” para el macrismo.

“En dos meses mucha gente no va a cambiar de opinión”, sostuvo el ex ministro de la Producción, quien se manifestó sorprendido por las medidas tomadas con carácter populista, por parte de un gobierno “que ha hecho un culto del antipopulismo”.

Asimismo, dijo que las distintas acciones anunciadas “no tendrán un fuerte impacto”, como la facilidades de pago de deudas impositivas para pequeñas y medianas empresas, algo que no resuelve “las problemáticas del consumo, o la falta de capital de trabajo mediante créditos bancarios, o la competencia desigual con productos importados”.

“La devaluación fue tan fuerte que aún no se conocen las consecuencias en el costo de vida”, indicó Brown, que espera más incrementos que tirarán por la borda la quita del IVA en alimentos.

El dilema es que “a este gobierno se le acabó el tiempo para una gesta productiva, y el -eventual- próximo gobierno, en 12 años -kirchnerismo- no lo logró”.

“Se necesita un plan estratégico y dejar de vivir de coyuntura en coyuntura”, sostuvo el ex funcionario, quien recordó la Mesa del Diálogo Argentino de Eduardo Duhalde durante la crisis de 2002 “lo que permitió que se juntaran todos los sectores en un momento donde la Argentina parecía que se convertía en Libano”.

“En ese momento se llegaron a acuerdos que permitieron al país salir adelante”, sostuvo el dirigente, quien reclamó que Mauricio Macri y María Eugenia Vidal debieron repetir esa experiencia en 2015, y lo mismo debería hacer “quien gane las elecciones este año, convocando a los gremios, a la industria, al agro, a la Iglesia”, entre otros sectores.

Al respecto del a derrota de intendentes con buena imagen en sus distritos, Carlos Brown cree que es consecuencia del voto bronca, “una realidad argentina que parte del descreimiento de los politicos”, sostuvo.

“Hoy hay bronca por los ajustes, por la falta de empleo, y por todas las cuestiones que Mauricio Macri no pudo resolver, y eso se sufre con mayor intensidad en el conurbano bonaerense”, explicó.

Como cierre, el ex legislador vislumbra un panorama difícil para el oficialismo para revertir la elección: “sin perjuicio que lo intente, y logre llegar a un balotaje”.

“Al margen del resultado, la Argentina tiene que encaminarse a la búsqueda de acuerdos y de consensos”, finalizó.