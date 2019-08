En el marco de los festejos del Día del Niño, Federico Achával expresó su preocupación por la situación que atraviesan y afirmó que “hoy en Argentina uno de cada dos niños está en situación de pobreza, es decir, tiene una carencia ya sea para comer, para estudiar o para acceder a la salud”. “Son parte de los 4 millones 200 mil nuevos pobres y durante estos cuatro años Macri y Ducoté no hicieron nada por ellos”, aseveró.

Achával, que recorrió festejos en las distintas localidades convocó a todos los pilarenses a “trabajar por un Pilar más justo, donde todos los niños y las niñas puedan ir a una escuela en la que puedan estudiar; puedan ir a un centro de salud en el que haya pediatras que los atiendan; y puedan jugar en su club, aprendiendo valores como el compañerismo y el esfuerzo”. Y continuó: “Esa es la única manera de que el día de mañana tengan más oportunidades, puedan estudiar en la universidad o conseguir un trabajo y salir adelante”.

“Durante estos años la situación económica fue cada vez más difícil. Familias que perdieron su trabajo, que no les alcanzaba para pagar las cuentas, ni para hacer las compras en el supermercado”, describió el candidato a intendente del Frente de Todos. Y continuó: “En ese contexto vimos que el Municipio, teniendo todas las herramientas para acompañar a tanta gente que la estaba pasando mal, prefiero no hacerse cargo y no implementar una sola política pública en favor de los niños”.

“Desde nuestro espacio, creemos que hay mucho por hacer. Que se pueden fortalecer los clubes de barrio, que se puede trabajar en programas con el control oftalmológico para entregarle los anteojos a quienes lo necesitan o hacer controles sanitarios, para prevenir desnutrición o mala alimentación”, aseguró Achával. Y agregó: “Se puede hacer que las escuelas sean espacios dignos, que cada niño tenga sus libros, que accedan a la cultura y al entretenimiento; porque después de todo son niños y también tienen derecho a eso”.

Por último, Federico Achával afirmó que “somos muchos los que queremos vivir en un país en donde los niños crezcan sanos, fuertes, con oportunidades y también con la alegría de ser niños”.