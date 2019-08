Contó que su yerno no le permitía visitar a su hija y que por eso recién se enteró de la desaparición cuando amigas y vecinas se contactaron con la familia mediante mensajes por la red social Facebook, preocupadas porque desde hacía días no sabían nada de Stella Maris Ramírez.

“No tenemos rastros, no sabemos nada. El marido está detenido y yo le voy a solicitar al fiscal que haga lo mismo con su madre por complicidad”, dijo la mujer en esa entrevista. Sostuvo que el día de la desaparición de su hija, la madre del marido viajó desde Corrientes a Lima, en lo que sospecha fue para ayudarlo a deshacerse de evidencias.

Ramírez, oriunda de Chaco, desapareció el 2 de agosto último de su casa del barrio Granja 8, en Lima, aunque la denuncia fue realizada el martes de la semana pasada, cuando su familia, que vive en esa provincia norteña, se enteró por amigos y vecinos de que no tenían rastros de ella.