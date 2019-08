El presidente Mauricio Macri encabezó esta noche una reunión de trabajo en la residencia de Olivos de la que participaron la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el senador nacional Miguel Ángel Pichetto; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el ministro de Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la diputada nacional Elisa Carrió; el diputado nacional Mario Negri; el senador nacional Luis Naidenoff; y el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

