Al llegar a la meta, los conductores y copilotos recibieron el aplauso de la comunidad presente, quienes no dejaron pasar la oportunidad para tomarse fotos con los vehículos clásicos. Luego, las autoridades municipales entregaron un reconocimiento al presidente del Club Automóviles Clásicos de San Isidro, Ricardo Batisti. Posteriormente, se presentó el dúo de jazz, Azzi y Gonzalo Martínez.

En tanto, la directora del espacio cultural, Graciela Arbolave, sostuvo: “Por el estilo y la época de los vehículos, no hay mejor escenario que este museo para albergar este hermoso evento, que habla de la memoria de un país. Es un placer para nosotros y esperamos poder seguir disfrutando de próximas ediciones”.