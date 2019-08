Mario Ishii y sus funcionarios no tienen comprensión ni por los más chicos. El video llegó al Whatsapp de SMnoticias . Niños juegan al futbol a metros de una quema de residuos, envueltos en una nube tóxica.

Es indignante, los chicos del barrio San Atilio hacen deportes a metros de una gran quema de basura. El reclamo de los vecinos y organizaciones contra el basural a cielo abierto no tiene respuestas por parte del municipio, que ahora, con la elección ganada, intensifica el vertido de residuos con sus propios camiones.

José C. Paz, capital nacional del deporte tóxico: Los chicos, expuestos