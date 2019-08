Por su parte, Mariano Botto, subsecretario de Obras, sostuvo que “son obras estructurales, no es un pavimento superficial, ya que debido al tránsito que suele circular por esta zona intervenimos de esta forma”.

A esto, añadió que “barrios como Florida Oeste, Munro, Carapachay y Villa Martelli son zonas con una historia industrial, por lo cual es importante mantener la infraestructura de las calles en condiciones, no sólo para los camiones sino principalmente para los vecinos”.