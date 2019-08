Estuvo también presente la concejal Claudia Zakhem, quien señaló: “Los niños hoy están disfrutando no sólo de los juegos de la plaza saludable sino también inflables, juegos, maquillaje artístico y las familias también están compartiendo un buen momento, hay una banda en vivo y un escultor nos va a dejar su obra en la que participaron los niños”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com