“Es muy grave la manera en la cual el Estado provincial y nacional avasallaron todo lo que se había logrado en materia de deporte como herramienta de inclusión. Saca a los pibes de la calle, invita a practicar una vida sana, es un gran aporte a la sociedad en su conjunto. Y no solo eso, también fueron en contra de los clubes de barrio, los cuales recibieron tarifas de servicios a precios imposibles de pagar”, coincidieron, y aseguraron que el fin del encuentro es aportar para la solución de dichos inconvenientes.

La reunión nucleó a Juan Matteo, secretario ejecutivo de la Federación Argentina de Municipios; Pablo Saieg, director de la Federación Argentina de Municipios; Emiliano Ojeda, presidente de la Federación del Deporte Universitario Argentino; Leonardo Troncoso, presidente de la Federación Argentina de Deporte Escolar; Lucas Scarcella, secretario de Deporte de Merlo; Rodolfo Pino, secretario de Industria, Producción y Empleo de José C. Paz; Juan Carlos Pallitto, de San Fernando; Marcelo Balaguer, director de Deporte de San Martín; Walter Andrada, director general de Deporte de Ituzaingó; Gastón Cabañas, de la Universidad Nacional de Hurlingham; Javier Cardei, subsecretario de Deporte de San Martín; José María Vittorio, director general de Deporte de Ituzaingó; Graciana Uruslepo, secretaria de Gestión y Coordinación del Municipio de Roque Pérez; Alberto Gómez, representante de Ligas Deportivas de Ituzaingó; y Luis Vivona, senador provincial y ex subsecretario de Deporte Comunitario nacional.