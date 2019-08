La lluvia de este fin de semana inundó a todo José C. Paz. Mientras las calles anegadas casi son un mal recuerdo de Malvinas Argentinas o San Miguel, en las tierras del fuedo Ishii, en años, no se hizo ninguna obra hidráulica, por lo que los vecinos terminan con cada precipitación con el agua hasta el cuello.

José C. Paz es un caso para estudio sociológico o para veedores internacionales. El intendente Mario Ishii gana en todas las elecciones, a diferencia de los distritos que rodean al empobrecido municipio, los que desde 1994 han alternado democráticamente a sus intendentes. Sin obras y con total ausencia del Estado, la estructura clientelar es más fuerte y los vecinos, resignados, votan a quienes los someten a vivir entre las heces, a cambio de regalías.

José C. Paz, sí se inunda más