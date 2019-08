Es uno de los pocos trenes que aún no cuentan con puertas automáticas. Como consecuencia, los usuarios...

El jefe comunal se tomó unos segundos para agradecerle a los trabajadores municipales que estuvieron desde temprano acondicionando el lugar para que el “Recreo” del sábado no suspenda luego del temporal. “Estuvieron trabajando todos desde la mañana, haciendo un gran esfuerzo. El Predio se abrió más tarde porque llovió. La verdad que nos pone felices que hayan venido miles de personas, todos la están pasando hermoso, priorizando lo más importante que son los niños”, celebró.

Esta primera jornada se caracterizó por los colores, juegos, inflables, actividades artísticas, shows, circo y sorteos. El intendente Leo Nardini estuvo presente como cada año y afirmó: “Desde el primer Día del Niño que tuvimos como gobierno municipal, tratamos de desarrollar una estructura que trabaje para los chicos. Año a año, la crisis hizo que muchas familias no puedan llevarlos a pasear o comprarle un regalito. Nosotros, desde el Estado municipal, hacemos políticas públicas que tengan que ver con la presencia del Municipio para acompañar y sacarles una sonrisa a los chicos y a las familias”.

A pesar de la lluvia que cayó durante la madrugada y mañana del sábado, el Municipio decidió no postergar la primera fecha de festejos por el Día del Niño. El Predio Municipal abrió sus puertas a las familias que se acercaron a disfrutar en forma gratuita de las actividades programadas para este fin de semana en el marco del “Recreo”.