Durante el acto, Zappulla mencionó: “San Martín no fue un hombre sobrenatural, era un hombre con debilidades que no se abandonó a ella, por lo contrario, las enfrentó cada día. Luchó contra ellas, era un hombre común con la determinación de hacer cosas extraordinarias”, y agregó: “Es uno de los más grandes héroes de nuestra patria, nos une como argentinos”.

