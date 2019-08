Es uno de los pocos trenes que aún no cuentan con puertas automáticas. Como consecuencia, los usuarios...

Al detectar la situación, desde el COM Activaron el Alerta Temprana de Emergencias, triangulando así el trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad. De inmediato un móvil se desplazó al lugar.

Sucedió en colectora y Río Luján, en la localidad Fátima, en Pilar. Un delincuente sustrajo efectos personales a un hombre en vía pública. Gracias a las cámaras del Centro de Operaciones Municipales (COM) aprehendieron al ladrón y la víctima recuperó sus pertenencias.