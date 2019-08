Desde la base operativa del COT, se dio aviso a los móviles para que acudieran al lugar. Los malvivientes intentaron varias veces encender la motocicleta para huir pero no pudieron. En cuestión de minutos, los agentes acudieron y los aprehendieron en la intersección de las calles 12 de Octubre y Asunción.

This site is protected by wp-copyrightpro.com