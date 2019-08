“Todo es nuevo, todo es inversión. Esto es futuro, esto es más calidad de vida. La salud es una gran prioridad”, sostuvo el intendente Diego Valenzuela. “Primero pusimos el SAME, las ambulancias públicas con médicos, con los radio operadores, los choferes, toda gente capacitada. Y ahora tenemos las salas renovadas. La atención primaria de salud ya está mejorando en Tres de Febrero”, agregó.

Las obras en el CAPS 3 eran importantes no solo por el abandono que tenía el edificio, sino que es un aporte para el funcionamiento de la base del SAME que está instalada ahí. Fue una refacción completa, como las que también se llevan a cabo en los demás Centros de Salud del distrito, que contempló una renovación del mobiliario y del equipamiento médico con ecógrafo y desfibrilador y una restauración de la sala de rayos.

El intendente de Tres de Febrero presentó las obras terminadas en espacio sanitario del Municipio, donde habrá atención gratuita y no se deberá pagar ningún bono contribución.