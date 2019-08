La candidata a concejal de los movimientos sociales del Frente de Todxs, Carolina Pedelacq, criticó al presidente Mauricio Macri por las medidas económicas tomadas por el gobierno.

“Mientras la gente está sufriendo, el presidente solo piensa en Wall Street y repite la palabra ‘mercados’ como un loco”, expresó la candidata a concejal del Frente de Todxs San Martín.

Con respecto a las medidas económicas adoptadas por el presidente, anunciadas después de la derrota en las PASO, dijo: “El día que el presidente estuvo mal dormido, el dólar trepo los 62 pesos impactando directo en la canasta básica. No hay un solo beneficio para los sectores humildes, para los jubilados que cobran la mínima. Es la gente más pobre la que sufre las consecuencias, porque ya no se pueden comprar ni carne, ni la leche de sus hijos. En los comedores comunitarios ya no pueden ni comprar las garrafas para darle de comer a los nenes del barrio”.

Al consultarte sobre la ausencia de propuesta para el sector del trabajo informal, Careolina Pedelacq dijo que “no sorprende que el presidente Mauricio Macri no haya contemplado a los sectores de la economía popular en estas medidas”. “Nunca los más vulnerables entraron en la agenda del gobierno, ni de Mauricio Macri ni de Maria Eugenia Vidal”, enfatizó.

“Esta inyección de dinero es una dádiva electoralista que dura solamente tres meses. Al hambre ahora le suma la extorsión. Tendremos que afrontar desde la sociedad entera los índices de pobreza con los que este gobierno se va a retirar en diciembre”, finalizó.