Sin obras de asfalto, sin limpieza, y con total desinterés social, Mario Ishii ganó las PASO. ¿Por qué había de limpiar ahora, no?.

“La lucha diaria para que no tiren basura, y para que la recojan”, dice Mariela, vecina del lugar en contacto con el Whatsapp de SMnoticias .

Es la triple frontera de los barrios San Adolfo, San Luis y Arricuau, territorio hostil, violento y abandonado por el gobierno de Mario Ishii. Los vecinos están tapados de basura que ningún camión municipal recoge. La gente no puede más.

José C. Paz: ¿Centro comercial o basural a cielo abierto?