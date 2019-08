“El presidente no está convencido de estas medidas, las toma porque cree que puede ganar las elecciones, pero no mira la realidad de los argentinos sino el 27 de octubre”, manifestó.

Además, en el orden político, el intendente se refirió a las medidas llevadas a cabo por el gobierno nacional, las cuales definió como “una aspirina para un cáncer”. “La matriz industrial está destrozada y no lo resuelve esto. El poder adquisitivo de la gente se vio dilapidado”, afirmó.

“La crisis social ha impactado mucho en el sistema de salud, los que no tienen trabajo no tienen obra social y los que lo tienen deben elegir entre pagar la luz dolarizada por el gobierno de Mauricio Macri o la prepaga y eligen pagar la luz porque se la cortan, entonces desde el Estado municipal generamos este tipo de respuestas que tienen que ver con proteger y asegurar los derechos a nuestros vecinos y fundamentalmente a nuestros niños que más lo necesitan”, expresó además.