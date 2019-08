El Municipio de Malvinas Argentinas trabaja en una importante obra sobre el Boulevard Ángel Pacheco. Incluye pavimento, veredas, obra hidráulica, área de juegos y luminarias, entre otras cosas. El intendente recorrió el barrio y charló con los vecinos.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la calle Ángel Pacheco de la localidad de Villa de Mayo. En ese lugar el Municipio trabaja sobre la obra integral que incluye al boulevard, el pavimento y la obra hidráulica, para mejorar la calidad de vida de las familias. También se pavimentará la calle Portela entre Ángel Pacheco y Perito Moreno.

El jefe comunal afirmó: “Es una obra muy importante para que los vecinos tengan más accesibilidad. Acercando el progreso a un barrio que muchas veces sentía que estaba alejado ya que comprende una de las partes periféricas de Villa de Mayo”.

La obra contempla la pavimentación de la calle Ángel Pacheco, construcción de veredas, obra hidráulica con la ejecución de sumideros, área de juegos, colocación de luminarias, bancos de hormigón y contenedores de residuos.

“El barrio toma un plus porque se gana en embellecimiento. El vecino ve que se progresa y con mucho esfuerzo y cariño trata de arreglar su frente. Recién me comentaban los vecinos que no lo hacían antes porque pensaban que nunca se iba a hacer nada”, comentó Nardini.

“Descentralizar la obra pública para generar accesibilidad dignifica a los vecinos que se veían postergados. Se trata de seguir con esta continuidad de planificación, más allá de las dificultades económicas que hay en el país y complican todo. Los precios aumentan todos los días y tenemos que hacer un esfuerzo extra para poder administrar mejor y culminar las obras que merecen las familias”, finalizó el intendente.