Como la atención que brinda el centro abarca a niños desde los dos años hasta adultos de la tercera edad, destacó que “es muy reconfortante trabajar en la etapa infantil, ya que por lo general los adultos creen que las cosas van a cambiar cuando sus hijos peguen el estirón, pero en la mayoría de los casos el estirón es hacia los costados”. “A nosotros nos reconfortan esos padres o esos abuelos que se están dando cuenta de que esto debe ser tratado a tiempo. Mientras más temprano empiece, más fáciles son los cambios de hábitos y para el paciente es mucho más sencillo. Si no hay un cambio en toda la familia, es un muy difícil que ese niño genere cambios a largo plazo”, cerró.

Es importante destacar que no siempre se realizan intervenciones quirúrgicas, ya que la derivación se hace dependiendo del estado de salud del paciente, de los criterios de selección y de su decisión personal. Sin embargo, actualmente se llevan a cabo entre 25 y 30 cirugías bariátricas por mes, con un seguimiento nutricional y psicológico posterior por parte de médicos y cirujanos.