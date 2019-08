Estas investigaciones permitieron a las fuerzas policiales individualizar a los integrantes de una banda dedicada al narcomenudeo, identificar sus vehículos de transporte y localizar los lugares de acopio de droga, ubicados tanto en Olivos como en las localidades de José C. Paz y Escobar. Estos datos fueron prueba suficiente para que la doctora Alejandra Semeria, titular de la Fiscalía Especializada en Drogas y Estupefacientes, librara la orden de allanamiento.

