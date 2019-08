El secretario general de ATE Zona Norte además pidió a Jorge Macri que imite al presidente y le dé un bono a los trabajadores municipales para paliar la crisis económica y la brutal devaluación.

El titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, habló con la prensa luego de las elecciones primarias donde analizó el resultado a favor del Frente de Todos y las recientes medidas que tomó el gobierno nacional frente a la devaluación.

“Desde un principio dijimos que votar la fórmula Fernández-Fernández era un bien para los trabajadores, así que el resultado de las PASO nos puso muy contentos”, sostuvo el sindicalista. Por otro lado expresó que “los representantes de los trabajadores que no alzaron su voz fueron simples especuladores que miran el beneficio propio por sobre el de sus representados”. “Cuando la patria está en peligro no se puede ser neutral”, enfatizó.

Consultado por las medidas del gobierno nacional para contener la crisis respondió: “Son transitorias, electorales y no resuelven los problemas de fondo. Mauricio Macri ha demostrado ser un psicópata que un día te maltrata y al otro te pide disculpas. No se puede creer que estemos en manos de tremendo personaje. Espero que el 10 de diciembre deje el gobierno y no vuelva nunca más”.

En ese sentido agregó que “la campaña tiene que centrarse en las propuestas y en crear una nueva etapa de unidad de los argentinos”. “No hay que seguir con lo que hay ahora ni volver al pasado. Hay que pensar una patria con todos adentro. El empresario tiene que ganar plata pero el trabajador también”, remarcó.

Por último, Alessandrini le habló a la gobernadora María Eugenia Vidal y al jefe comunal de Vicente López, Jorge Macri: “Reclamamos a Vidal la reapertura de paritaria inmediata y a Jorge Macri el bono que está dando su primo. De todas maneras sabemos que estas medidas son electorales y que si ganan en Octubre se vienen con todo contra los trabajadores. Se tienen que ir Macri y Vidal para que empecemos a mejorar nuestras condiciones de trabajo”.

“Si Vidal leyó los resultados de las urnas tiene que abrir ya las paritarias y dejar de maltratar a los estatales. Ella dijo barbaridades contra las organizaciones sindicales y sus representados en medio de un blindaje mediático. Por suerte nuestro pueblo ha sido contundente y le hemos dicho basta a ella y a Mauricio Macri”, concluyó el secretario general de ATE Zona Norte.