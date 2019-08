Una vez finalizada esta etapa, los jóvenes entre 12 y 21 años son recibidos en los Centros Barriales de Juventud, donde continúan realizando distintas actividades. En este sentido, Bettina von Alvensleben comentó: “Estamos muy emocionados y orgullosos, hoy los chicos empiezan a transitar otro espacio. Nosotros le llamamos puente pedagógico, donde no solo los acompañamos físicamente si no que también les brindamos la contención necesaria en esta transición”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com