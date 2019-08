Hasta el momento, los responsables de la investigación determinaron que las dos armas que eran ofrecidas por Internet estaban bajo custodia de la funcionaria imputada, que es hija del ex concejal peronista Luis Giménez, hoy funcionario de la Comuna.

Según fuentes judiciales, la funcionaria detenida habría sido identificada como Pamela Giménez, quien habría comenzado a trabajar en 2010 en el Área Ejecutiva de Investigaciones de Delitos Correccionales de San Fernando. Mientras que su ex novio habría sido identificado como Matías Lermee.

Trabaja en una fiscalía de San Fernando y está acusada de vender 14 armas de fuego secuestradas en distintos operativos a bandas de delincuentes. Según fuentes judiciales, la imputada es una oficial de cuarta categoría que fue detenida junto con su ex pareja en las últimas horas. Durante los allanamientos ordenados por los fiscales José Amallo y Alejandro Musso, fueron secuestrados objetos que la funcionaria tenía bajo su custodia y eran ofrecidos a la venta.