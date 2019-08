“Estamos contentos porque seguimos trabajando para mejorar la calidad de vida a todos para que no haya más anegamientos en la calle los días de lluvia intensa y, como dice nuestro intendente Luis Andreotti, estando cerca del vecino en todo lo que necesite”, concluyó la funcionaria de la Comuna.

Durante una visita que realizó a las obras en pleno avance, la secretaria de Salud Pública, Desarrollo Humano y Políticas Ambientales, Alicia Aparicio, explicó: “Estamos haciendo una importante obra hidráulica en la calle Quintana, donde teníamos una gran cantidad de agua que se anegaba proveniente de la calle Lavalle y Mansilla. Vamos a estar llevando adelante esta obra desde el lugar más alto de Lavalle y se va a canalizar incluido desde la salida de Mansilla, para que no se junte el agua en la estación de Virreyes y los vecinos de la zona puedan dormir tranquilos cuando llueve en forma copiosa”.