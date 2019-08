El intendente charló con directivos, docentes y auxiliares durante su recorrida por el establecimiento. “Es algo que necesitaban, que lo venían pidiendo y era una de las prioridades. No nos dormimos en los laureles, no descasamos, al contrario, le devolvemos a la gente esa confianza que nos dio con mucho más trabajo”, finalizó el jefe comunal.

