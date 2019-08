El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas, realizó un análisis de la actualidad política que atraviesa el distrito luego de las PASO. Apuntó contra el ex barón del conurbano y destacó a la actual gestión de Leo Nardini. “El ex intendente le mintió a la gente durante veinte años”, aseguró entre sus frases más polémicas.

Herrera conoce bien al ex jefe comunal Jesús Cariglino y al actual intendente. Es una voz autorizada para comparar ambas gestiones y se expresó: “La diferencia es abismal si comparamos los tres años y medio con las dos décadas en la que gobernó Jesús Cariglino”. “En cuanto a la llegada a la gente, Leo tiene un carisma muy especial, queda demostrado en las caminatas continuas que tiene. Posee un don que no había visto antes. Con Cariglino era todo lo contrario, lamentablemente era imposible que caminara por el territorio. El contacto con la gente no se daba, él no estaba acostumbrado a hacerlo, le escapaba al contacto”, continuó.

A demás el funcionario recuerda algo sumamente vergonzoso: “Cuándo algún vecino se quería acercar a Cariglino era alejado con insultos y esto no quedaba captado porque no existía la tecnología que existe hoy y se manejaban con total impunidad”.

“En ésta última campaña, he visto que ellos trataban de provocar actos de violencia. Inclusive, durante la jornada electoral, dentro de las escuelas mismas, se dirigían de mala manera hacia las autoridades de mesa y a los fiscales, siempre fieles a la violencia que acostumbran ejercer”, asegura, indignado.

“A través del resultado de las PASO, y luego de la derrota anterior del 2015, considero que la carrera política de Cariglino está terminada, no tiene razón de insistir. Me parece que es su fin. Su campaña se basó en mentirle a la gente, como lo hizo durante los veinte años que estuvo como intendente”, sentenció, y vaticinó que “en octubre, su derrota puede ser aún más amplia, y no creo que después de eso tenga ganas de seguir haciendo política”. “No tiene retorno”, lanzó.