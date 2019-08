En el encuentro, Silvana Corso abordó las normativas de educación inclusiva sobre las reglamentaciones de la incorporación de niños con discapacidad a escuelas comunes. Además, se trabajó con talleres y debates para profundizar en las demandas actuales, apelando al compromiso de los docentes en asegurarse no solo de que los niños aprendan, sino en las necesidades que se presenten a la hora del aprendizaje.

