Durante el acto se colocó una placa a la escultura realizada por el artista benavidence Pablo Vodopivec, ganador del concurso nacional “Homenaje al desembarco de Santiago de Liniers”, organizado por el Municipio en el año 2015. El intendente entregó también al vecino, una réplica de la misma. Al respecto, Vodopivec manifestó: “Me interesa la historia y para realizar esta escultura me imaginé la silueta de las velas contra el río de noche. La verdad que me alegra mucho poder tener una obra en un lugar público de Tigre y compartirla con la gente”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com