Finalmente, concluyó: “Los argentinos no queremos más engaños y mentiras. Nos merecemos un gobierno que realmente se preocupe por cuidar el trabajo y el futuro de todos”.

“La gente ya vio que el modelo de Cambiemos es el que cierra industrias, pymes y comercios. Es el modelo que hace caer la actividad, genera recesión, desempleo y pobreza y no quieren cuatro años más de eso”, afirmó.

“El domingo quedó claro que los argentinos le dijeron basta a este gobierno para pocos y eligieron recuperar el camino de la esperanza”, expresó. “Pero con lo que nos encontramos es con un presidente que, en lugar de escuchar esa respuesta, sigue defendiendo el mismo modelo. Lo confirmó el lunes, enojándose con los millones que el domingo le dijeron basta a sus políticas. Lo confirmó hoy, anunciando una serie de medidas que son electorales pero que no resuelven los problemas de fondo que hay en el país”, argumentó.

Federico Achával se refirió a las medidas económicas anunciadas hoy por Mauricio Macri y dijo: “Cambiemos sigue demostrando que piensa igual y la gente ya le dijo que no va a elegir cuatro años más de ajuste y endeudamiento”.