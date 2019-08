Ignacio Mollo, funcionario del Corralón Municipal, agregó: “Estuvimos haciendo nuevos conductos de desagüe, ya que la calle De Los Milagros no contaba con ninguno y por eso el agua de lluvia no tenía donde ir, lo que deterioraba la calle.

“Es una felicidad ver como progresamos. Prácticamente no quedan calles de tierra en todos los rincones de San Fernando; mejoramos lo roto y hacemos nuevo. San Fernando tiene que seguir mejorando y trabajando en equipo con el vecino para poder transformar, tener una vida más digna disfrutando de un distrito más saludable, contenido y que avanza. Con nuestro esfuerzo logramos cosas para que mejore mucho más”, concluyó.

La secretaria de Salud Pública, Desarrollo Social y Política Ambiental del Municipio y candidata a diputada nacional, Alicia Aparicio, que recorrió la obra, expresó: “Esta es la calle De Marzi en el barrio Alvear. No tiene el ancho de una calle normal porque se aprovechó el espacio que quedaba, además de la obra hidráulica, se está haciendo con buenos niveles de caída, porque es una zona inundable, se hace vereda, pavimento de hormigón, se hará una plazoleta para los niños y la entrada para los vecinos que después de muchos años podrán tener los frentes de sus viviendas en condiciones; se va a iluminar, y se hará una puesta en valor artística en la pared de una fábrica”.