El protocolo que se implementará en el Hospital Houssay, requiere que el paciente realice la consulta en las primeras tres horas de iniciado el evento. Una vez chequeado eso y que cumpla con todos los requisitos médicos, se le inyectará un medicamento que intenta destapar el vaso afectado, sacando los coágulos de sangre, para lograr que el paciente casi no tenga secuelas.

“Estamos intentando instaurar un nuevo paradigma en el tratamiento del accidente cerebro vascular en toda la zona norte”, explicó el director médico del Houssay, Pablo Schubaroff. Y luego agregó: “Hoy no existe este tratamiento en hospitales públicos de zona norte y quisimos innovar, para poder brindarle al paciente que tuvo un ACV, en un plazo no más grande de entre tres y cuatro horas, un tratamiento para que pueda volver a la normalidad”.

Se llevó a cabo un simulacro de ingreso de un paciente con ACV en la guardia del Hospital Houssay de Vicente López, en el que se midieron los tiempos de trabajo, de cara al protocolo que se implementará para tratar a los pacientes con un cuadro agudo de este tipo. Es un tratamiento con el que se consigue que casi no queden secuelas.