“Fue un momento de gran alegría de todos los que estamos hace tanto años en este lugar, y nos afrontamos dúa a día con la resolución de distintas situaciones que se dan de urgencias. Realmente es un orgullo todo lo que hizo esta gestión por la salud de los isleños en este Hospital Do Porto”, finalizó la funcionaria.

En este sentido, destacó las prestaciones que permite brindar el nuevo equipo: “Ahora tenemos las condiciones para hacer radiografías y que los isleños no deban desplazarse hasta el continente para este tipo de estudios. Por otro lado, también ya es una realidad que nos apoya mucho a los médicos en la consulta diaria ya que vamos a poder hacer una placa de tórax o radiografía de una extremidad cuando hay un traumatismo, y podemos tener un diagnóstico preciso en el momento. Es una herramienta fabulosas, es un gran paso que se dio”.

El Municipio de San Fernando inauguró recientemente una importante renovación y ampliación estructural del Hospital Do Porto, sito en Paraná de las Palmas y Carabelas, incorporando un área para tratamiento y rehabilitación motora. Se destinaron más de 20 millones de pesos a la obra. Ahora se sumó un nuevo equipo de rayo para completar su equipamiento.

Capacitaron en el uso del nuevo equipo de radiología al personal del Hospital Do Porto